Sem Gilmar, Náutico luta para sair da zona da degola O Náutico tem neste sábado outra chance para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas o time pernambucano terá o importante desfalque do atacante Gilmar no jogo contra o Atlético Paranaense, a partir das 18h30, no estádio dos Aflitos, no Recife, pela 22.ª rodada.