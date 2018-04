Sem Gilmar, Náutico tenta sair da zona de rebaixamento

Veja também:

Nesta temporada, Gilmar disputou as 22 partidas do Campeonato Pernambucano, as seis da Copa do Brasil e as 18 rodadas do Brasileirão. Mas sofreu uma contratura muscular na perna direita e não poderá jogar neste sábado. Assim, o Náutico fica sem o seu artilheiro - ele já fez nove gols no campeonato.

Além de Gilmar, o técnico Geninho terá as ausências do volante Johnny e dos zagueiros Vágner e Claudio Luiz, todos suspensos. Mesmo assim, ele mantém a confiança no Náutico, que venceu os dois últimos jogos (Corinthians e Santo André), pulando da lanterna para a 17.ª colocação, com 18 pontos ganhos.