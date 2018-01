Ricardo Gomes quer Botafogo de volta à liderança neste sábado

O técnico do Botafogo, Ricardo Gomes, admitiu estar preocupado com a perda da liderança, por enquanto provisória, da Série B do Campeonato Brasileiro para o América-MG. Nesta sexta-feira, ele conduziu o último treino antes da partida contra o Santa Cruz, marcada para este sábado, no estádio do Arruda, no Recife. Se vencer, a equipe carioca volta ao topo da competição, uma vez que tem um jogo a menos que o líder e está apenas um ponto abaixo.

"Claro que me preocupa (a situação da tabela de classificação), mas a rodada não terminou", observou Ricardo Gomes. A equipe vem oscilando no campeonato e empatou nos últimos três jogos, dois deles no estádio do Engenhão, no Rio. "Não temos mais aquela gordura no campeonato, principalmente após os quatro pontos que perdemos em casa. Vamos para esse jogo para reconquistar a liderança".

O treinamento foi fechado à imprensa e na entrevista realizada em seguida o técnico optou por não revelar a escalação do time, visando surpreender a equipe pernambucana, que joga em casa. "Tenho um time, mas não vou confirmar. Contra o Luverdense tivemos um bom primeiro tempo e no segundo ficou um pouco difícil. Vou mudar o time, mas não vou mencionar as alterações".