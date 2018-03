Sem graça, Julinho está de volta O Corinthians está com dificuldades para se livrar dos jogadores que contratou e não deram certo. Completamente constrangido, o lateral Julinho estava treinando neste sábado pela manhã junto com os ?indesejáveis? Samir, Adrianinho, Régis Pitbull e Pingo. ?Fazer o quê? O Julinho saiu na semana passada para acertar o seu contrato com um novo clube. Ele conversou, conversou, mas não fechou. Quando soube que ele iria treinar sozinho, o trouxe de volta até arrumar outra negociação?, dizia o vice Citadini. Julinho conversou com as diretorias de Marília e Figueirense. Mas o lateral-esquerdo não convenceu os dois clubes. Citadini teve neste sábado também de passar pelo vexame de tentar explicar os motivos de o time não conseguir inscrever Piá para disputar a primeira partida da próxima fase da Copa do Brasil, quarta-feira, no Pacaembu. Haveria tempo hábil para inscrever um atleta que jogasse no Japão, na Rússia ou na China. A diretoria corintiana não conseguiu completar a documentação do meia que atuava na Ponte. ?Houve um equívoco na inscrição. Quando soubemos que teríamos de fazer novamente, não houve tempo.?