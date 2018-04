Sem grama, entrega do Mané Garrincha para a Copa das Confederações é adiada

BRASÍLIA - O governo do Distrito Federal anunciou nesta segunda-feira o adiamento da inauguração do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha para o dia 18 de maio, quando será realizada a final do Campeonato Brasiliense, o Candangão, por causa de problemas com o gramado. Inicialmente, a abertura da arena estava marcada para o próximo domingo, dia 21, aniversário da capital do país. O local vai receber o primeiro jogo da Copa das Confederações, entre a seleção brasileira e o Japão, no dia 15 de junho.

O governo local explicou que questões técnicas motivaram a alteração da data. De acordo com o secretário extraordinário de Copa, Cláudio Monteiro, a grama poderia sofrer danos caso fosse fixada nos próximos dias em razão das chuvas recentes, que atrapalharam as obras de drenagem e preparado do terreno para receber a grama. "A questão da grama é além da grama, mas do gramado como um todo. As chuvas estão fortes há 15 dias, inclusive à noite, não tem permitido que a drenagem seja construída e isso colocaria em risco não só esse evento, mas a utilização futura do estádio", explicou o secretário.

O gramado está plantado no interior de Sergipe e será transportado para a nova arena, que deverá receber na inauguração até 30 mil torcedores e contará com a participação da cantora Elza Soares, ex-companheira de Mané Garrincha, que dá nome ao local. A mudança na data da inauguração não vai alterar a partida entre Santos e Flamengo, na rodada de abertura do Brasileirão, no dia 26 de maio. O jogo será um dos eventos-teste para a Copa das Confederações.

Os atrasos são recorrentes no estádio de Brasília. A primeira previsão de entrega era em dezembro de 2012. Agora, com o novo adiamento, o estádio será o último da Copa das Confederações a ser inaugurado. A entrega acontecerá menos de um mês antes da estreia do Brasil contra o Japão no dia 15 de junho. A arena de Brasília, segundo os dados da matriz de responsabilidades da Copa, será a mais cara construída para o evento, com investimento de R$ 1,015 bilhão.