Sem Henry, Barcelona pode ter volta de Ronaldinho Gaúcho

O atacante francês Thierry Henry foi vetado de novo, mas nem isso garante que Ronaldinho Gaúcho deixará de ser reserva do Barcelona no dérbi deste sábado contra o Espanyol, no Estádio Olímpico. O técnico Frank Rijkaard, que tem oito desfalques e precisou recorrer ao time B para completar o banco, ficou satisfeito com o rendimento do time diante do Lyon no meio da semana, com a presença do garoto Bojan, de 17 anos, do islandês Gudjohnsen e de Iniesta atuando pela esquerda, na função de Ronaldinho. Veja também: Campeonato Espanhol 2007/08 Para a imprensa espanhola, fazia muitos anos que o Espanyol não chegava ao clássico com tanta chance de vencer. Não apenas pelos desfalques do Barça - além de Henry, não jogam Edmilson, Eto'o, Deco e Giovani dos Santos, entre os que normalmente são titulares -, mas porque o segundo principal time da Catalunha vive excelente momento na competição: está em quarto no Campeonato Espanhol, com 25 pontos, apenas dois atrás do Barça, o terceiro. "Temos de tirar a bola deles e fazê-los sofrer", disse o técnico Ernesto Valverde sobre as chaves de sua equipe conquistar a vitória. "Temos uma chance única de ficar em terceiro, e temos de aproveitá-la." Do lado do Barcelona, o técnico Frank Rijkaard admite que não esquece o empate por 2 a 2, em maio, que ajudou a equipe a perder o último Espanhol para o Real Madrid. "Um clássico é sempre especial, e vamos jogar de forma organizada para vencê-los." O Real Madrid, líder com 29 pontos, joga em casa contra o Racing Santander, que está em sétimo, com 23 pontos, e não perde há oito jogos. A principal dúvida do técnico Bernd Schuster é para escolher o substituto do meia Guti, suspenso - ele está entre os holandeses Robben e Sneijder. Robinho está confirmado no ataque. No outro jogo deste sábado, o Sevilla busca a reabilitação diante do Almeria, fora de casa. A equipe, que perdeu os últimos dois jogos e desabou para a décima posição, com 15 pontos, vem embalada pela boa vitória obtida no meio da semana sobre o Arsenal, pela Liga dos Campeões.