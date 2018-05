Sem Ibra, PSG confia em Cavani para bater Chelsea fora de casa

LONDRES - No 'clássico dos bilhões' das quartas de final da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain largou na frente do Chelsea vencendo por 3 a 1 o jogo de ida, e agora tentará garantir a classificação em Londres sem o sueco Zlatan Ibrahimovic, que está machucado. O centroavante deixou o gramado do Estádio Parque dos Príncipes aos 23 minutos do segundo tempo, com uma lesão muscular na coxa direita. Ibra deu lugar a Lucas. Mesmo sem o grande destaque da equipe, o PSG ainda fez um gol, com o argentino Javier Pastore, nos acréscimos.

O brasileiro deverá ser o substituto do sueco, mas quem ocupará de fato o lugar do camisa 10 será Edinson Cavani, que tem números melhores quando atua mais avançado. O jornal L'Équipe apontou que o uruguaio marca a cada 199 minutos quando Ibra está em campo, e a cada 43 sem o companheiro por perto. "O fato de que Ibrahimovic está fora é um duro golpe para a equipe, mas nós já mostramos que podemos sair bem sem ele. Temos capacidade para ir às semifinais", garantiu o volante Blaise Matuidi nesta segunda-feira.

O desfalque será o único do técnico Laurent Blanc, que tentará colocar o PSG pela segunda vez entre as quatro melhores equipes da Europa. Na temporada 1994/1995, o time da capital francesa deixou o Bayern de Munique para trás na fase de grupos, eliminou o Barcelona nas quartas e caiu diante do Milan, nas semifinais. No elenco comandado por Luis Fernandez estavam Ricardo Gomes, Valdo e Raí, todos ex-jogadores da seleção brasileira. Outro destaque era o centroavante liberiano George Weah, artilheiro da competição com sete gols.

Querendo acabar com as aspirações continentais do Paris Saint-Germain está o Chelsea, que não tem missão simples, afinal, precisa vencer por 2 a 0 ou por três gols de diferença para avançar sem necessidade de prorrogação. Caso devolva o 3 a 1 do jogo na França, o duelo irá para o tempo extra.

MOURINHO AINDA ACREDITA

Na quarta-feira passada, logo após o duelo no Parc des Princes, o técnico português José Mourinho pôs o dedo na ferida e detonou o setor ofensivo da equipe inglesa. Agora, de cabeça fria, o comandante dos 'azuis' mostrou confiança na reversão da desvantagem. "Eu acho que nós estamos entrando para ganhar. Vamos marcar mais gols do que eles. No fim dos dois jogos, o placar pode ser 4 a 3, 5 a 4", garantiu o 'Special One', como costumam se referir os ingleses.

Homem de confiança de Mourinho, o atacante camaronês Samuel Eto'o ainda é dúvida, devido uma lesão muscular. A opção de reposição simples é pela entrada do espanhol Fernando Torres. No jogo de ida, o técnico usou o alemão Andre Schürlle como centroavante, mas a novidade não funcionou.

Por outro lado, é certo o retorno do lateral esquerdo Ashley Cole, que já foi relacionado para a partida do último sábado contra o Stoke City, pelo Campeonato Inglês, após longa ausência dos gramados devido lesão no joelho. O jogador, no entanto, deverá começar no banco.

No estádio Stamford Bridge, duas temporadas atrás, o Chelsea conseguiu reverter situação semelhante a destas quartas de final, contra o Napoli, antes de conquistar o tão sonhado título da Liga dos Campeões. Fora de casa, os 'Blues' perderam por 3 a 1, e depois devolveram o placar dentro de seus domínios. Na prorrogação, o sérvio Branislav Ivanovic marcou o gol que valeu a classificação nas oitavas de final da competição.

PROVÁVEIS TIMES

Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry e Azpilicueta (ou Cole); Lampard, Obi Mikel, Willian, Oscar e Hazard; Eto'o (ou Torres). Técnico: José Mourinho.

Paris Saint-Germain: Sirigu; Jallet, Alex, Thiago Silva e Maxwell; Verratti, Thiago Motta e Matuidi; Lucas, Cavani e Lavezzi. Técnico: Laurent Blanc.

Árbitro: Pedro Proença (Portugal), auxiliado pelos compatriotas Bertino Miranda e Tiago Trigo.

Estádio: Stamford Bridge, em Londres