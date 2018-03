Sem impeachment, presidente projeta volta da credibilidade ao Corinthians

Com o fim do processo de impeachment, Roberto de Andrade projeta um governo em paz no Corinthians. O dirigente acredita que alguns negócios que pararam por temor dos parceiros com a instabilidade do clube serão retomados e com desfecho positivo para o clube.

"São quatro meses que o clube está parado e que ninguém quer fazer parceria porque tem uma incerteza e não sabe o dia de amanhã. Existia a preocupação de tratar um negócio comigo e amanhã ter um outro aqui. A parti de hoje, o que estava parado vai caminhar", assegurou o presidente, durante entrevista coletiva concedida em sua sala, no Parque São Jorge.

Um dos assuntos que pode se desenrolar é o refinanciamento da Arena Corinthians com a Caixa Econômica Federal. "Estamos tentando dissolver a negociação, para não ficarmos engessados em relação a valores de ingressos cobrados. Acredita que conseguiremos mexer nisso", projetou.

Uma das primeiras missões de Roberto de Andrade será definir a situação da diretoria de futebol. Existe uma pressão muito grande para a demissão do gerente de futebol, Alessandro Nunes, e do diretor de futebol, Flávio Adauto. Existe ainda uma possibilidade de ambos serem mantidos e um terceiro responsável pelo futebol ser contratado, para auxiliá-los.