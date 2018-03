Sem ingressos, Luxemburgo banca Fiel Os ingressos para a decisão do Campeonato Paulista entre Corinthians e Botafogo, prevista para domingo, acabaram nesta terça-feira para a maioria dos torcedores, mas não para os integrantes da torcida uniformizada Gaviões da Fiel. O técnico do Corinthians, Wanderley Luxemburgo, prometeu aos dirigentes da entidade, em conversa após o treino desta terça-feira, a distribuição de 4 mil ingressos na quinta-feira. Segundo informação de integrantes da entidade, na primeira partida da final, em Ribeirão Preto, domingo, o treinador foi responsável pela compra de 2 mil entradas para a Gaviões. A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta terça-feira que todas as entradas colocadas à venda nas bilheterias para a decisão do Campeonato Paulista, neste domingo, já foram comercializadas. A entidade não divulgou o número de ingressos distribuídos, mas as estimativas são de que o Estádio do Morumbi deverá receber um público de 80 mil pessoas para acompanhar o jogo. Nesta terça-feira , as filas nos locais de venda estabelecidos pela FPF (Estádios do Morumbi, Pacaembu, Parque São Jorge e Primeiro de Maio) foram grandes desde o início da manhã. Muitos torcedores chegaram de madrugada e tiveram de ter paciência para conseguir um ingresso. A federação pretendia encerrar as vendas desta terça-feira às 17 horas, mas como as últimas entradas disponíveis foram vendidas no Morumbi por volta das 16 horas, os guichês foram fechados antes. A Polícia Militar não registrou tumultos. Para os corintianos que não integram a Gaviões, os cambistas são o único o recurso para ter ingresso.