Sem Inter e Grêmio, Gauchão tem rodada nesta quarta-feira Sem a presença de Inter e Grêmio, concentrados na Copa Libertadores da América, o Campeonato Gaúcho terá quatro jogos nesta quarta-feira e mais dois na quinta, pela 13.ª rodada. O Inter joga nesta quarta contra o Vélez Sarsfield, na Argentina, pela Libertadores. Assim, a sua partida pela 13.ª rodada do Campeonato Gaúcho, contra o Glória, ficou para o dia 4 de abril. Já o Grêmio entra em campo no dia seguinte, contra o Tolima, na Colômbia. Dessa maneira, a partida contra o Esportivo, pelo Campeonato Gaúcho, também ficou para 4 de abril. Outro que não joga nesta rodada do Campeonato Gaúcho é o Juventude, mas é a sua rodada de folga. Mesmo assim, o time entrará em campo, para enfrentar o Brasiliense, pela Copa do Brasil. O Juventude lidera a Chave 1 do Campeonato Gaúcho, com 25 pontos, enquanto o Grêmio está em primeiro lugar no outro grupo, com 31 pontos. Apenas um time por grupo entra direto na semifinal, enquanto os segundos e terceiros colocados de cada chave se enfrentam para seguir no torneio. Nesta quarta-feira, os jogos da 13.ª rodada são Gaúcho x Guarany (16h), Ulbra x Veranópolis (20h30), Novo Hamburgo x Santa Cruz (20h30) e Guarani x Brasil (20h30). E na quinta, acontece: São José-CS x 15 de Novembro (20h30) e São Luiz x São José-POA (20h30).