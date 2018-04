Sem interesse, São Paulo acaba perdendo para o Juventude

Desinteressado após a conquista do Brasileirão e com um time cheio de garotos, o São Paulo saiu de Caxias do Sul, na noite desta quarta-feira, derrotado por 2 a 0 pelo Juventude, que conseguiu três pontos importantíssimos na luta para fugir do rebaixamento, mas que ainda não o tira da posição de penúltimo da tabela da competição, com 38 pontos, três a menos que Paraná e Goiás, ambos com 41. Veja também: Classificação Calendário / Resultados O primeiro tempo começou com o Juventude nervoso, tentando pressionar o São Paulo, mas sem muita objetividade. Os são-paulinos se limitavam a tocar a bola de tão desinteressados do jogo que estavam. Porém, com o passar dos minutos, os donos da casa foram se acertando e foi após o primeiro chute contra a meta de Bosco, de Maicon, aos oito minutos, que os gaúchos se soltaram. A partir daí a partida virou um treino de ataque contra defesa, e de tanto insistir, o Juventude abriu o placar os 24, com uma bomba de Renato, que emendou um cruzamento rasteiro da direita e estufou as redes são-paulinas. Mesmo atrás no marcador, o time misto do São Paulo nada fazia de efetivo a não ser muitas faltas. E foi num lance desses que um dos garotos promovidos pelo técnico Muricy Ramalho, o zagueiro Danilo Silva, foi expulso aos 31, complicando de vez a situação do pentacampeão brasileiro. Para o segundo tempo o São Paulo veio com duas mudanças. A jovem promessa Sérgio Mota deu lugar a Leandro, e B Juventude 2 Michel Alves; Danilo, Camazzola , Régis e Marcelo Costa; Lauro, Nunes, Bruno (fábio Baiano) e Renato; Maicon (Éber) e Tiago Cavalcanti (Marabá) Técnico: Beto Almeida São Paulo 0 Bosco ; Breno, Danilo Silva e Miranda; Júnior , Fernando, Richarlyson, Souza e Sérgio Mota (Leandro ); Dagoberto (Diego Tardelli ) e Borges (Aloísio) Técnico: Muricy Ramalho Gols: Renato, aos 24 minutos do primeiro tempo; Breno (contra), aos 21 minutos do segundo tempo Árbitro: Edílson Ramos da Mata (MT) Renda: Não informado Público: Não informado Estádio: Alfredo Jaconi orges foi substituído por Aloísio. O centroavante chegou a assustar o Juventude com algumas bolas aéreas, mas as jogadas perigosas são-paulinas se limitaram a isso. O juventude seguiu pressionando, mas dava muitos chuveirinhos na área do time tricolor. Porém, foi um uma bola alta que o s gaúchos ampliaram. Aos 21, Renato cobrou escanteio da direita e o zagueiro Breno acabou cabeceando contra sua própria meta. Após levar o segundo gol - coisa que não havia acontecido até então em todo o Brasileirão -, o São Paulo tentou ir ao ataque com mais vontade, mas os donos da casa seguiam concentrados em vencer a partida e continuaram a pressionar a saída de bola são-paulina. Os visitantes chegaram até a quase marcar um gol, com júnior, mas a zaga salvou em cima da linha. Fora isso, mas nada além do 'olé' da empolgada torcida local nos últimos minutos do jogo.