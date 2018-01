Sem ISL, Fla pode perder estrelas O técnico Zagallo deu a entender que pode encerrar a carreira se não continuar no Flamengo após o Campeonato Carioca. "Não sei o que pode acontecer ao fim do campeonato. Só Deus sabe qual será o meu destino", afirmou o treinador, em entrevista à rádio Tupi. Antes disso, surgiram notícias na Gávea de que o Flamengo não manteria Zagallo no cargo, depois do Carioca, por causa da crise financeira do clube. A permanência do treinador, assim como a dos principais jogadores do time, depende da diretoria firmar novas parcerias para substituir o dinheiro que era dado pela International Sports License (ISL), com quem o clube rescindiu o contrato recentemente. Assim, começaram a surgir boatos sobre a saída de alguns jogadores, entre eles, o zagueiro Gamarra. Embora a diretoria negue, o zagueiro afirmou, a um jornal paraguaio, que deve jogar em um clube italiano no segundo semestre. Outros jogadores podem sair, como Juan, Reinaldo e Adriano, para que o clube obtenha dinheiro para manter o restante do elenco.