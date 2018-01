Sem James e Danilo, Benítez lamenta lesões em amistosos

As últimas datas Fifa reservadas para as seleções nacionais trouxeram prejuízo para o Real Madrid. O lateral Danilo e o meia James Rodríguez voltaram dos amistosos das seleções brasileira e colombiana, respectivamente, lesionados e se tornaram desfalque para o técnico Rafa Benítez, que lamentou as perdas para as próximas partidas.

"São partidas demais. Vemos que os jogadores vão jogar algumas partidas sem importância. Me parece que a Fifa tem que indenizar por estas lesões. Deveria fazê-lo em função do dano que causa às equipes. Um jogador que custa muitos milhões, vai jogar uma partida sem importância, segue cobrando de seu clube e o clube não pode fazer nada. Então, deve indenizar", declarou nesta sexta-feira.

Danilo sentiu uma fascite plantar no pé direito no amistoso do Brasil diante da Costa Rica, no último sábado. Já James Rodríguez sofreu uma ruptura do músculo da coxa esquerda no confronto diante do Peru. Benítez não quis revelar os motivos destas lesões, mas não perdeu a chance de criticar as seleções.

"Podemos dizer que quando nossos jogadores foram para suas seleções não tínhamos lesionados, e agora temos dois. Podemos dar estar circunstâncias. O porquê são detalhes internos que não vou discutir aqui. Tratamos de controlar ao máximo nossos jogadores e às vezes temos má sorte. Analisaremos as causas das lesões", comentou.

Por fim, o treinador lamentou a perda de dois jogadores que começaram bem a temporada. "Ter tantas partidas com as seleções causa um risco maior. Estas notícias incomodam um pouco, são jogadores que participaram bem outro dia. Agora, não jogarão várias partidas e temos que conseguir rendimento do excelente elenco que temos para que não sintamos falta deles."

Na quinta-feira, 10, foi a vez do Orlando City reclamar publicamente das convocações para amistosos após o brasileiro Kaká retornar contundido das partidas contra Costa Rica e EUA.