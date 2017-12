Sem jogador, Leão cancela o coletivo O técnico Leão não conseguiu comandar o treino coletivo que ele pretendia fazer na tarde desta sexta-feira no Palmeiras. Faltou jogador. Afinal, o goleiro Marcos, o meia Juninho e o zagueiro Gamarra foram poupados do trabalho - mas foi apenas precaução e os três estão confirmados no jogo de domingo, contra a Ponte Preta, em Campinas. Marcos sofreu uma torção leve no joelho, Juninho sente dores musculares e Gamarra se recupera de uma pancada no tornozelo direito. Mas o médico do Palmeiras, Otávio de Vilhena, garantiu que eles não preocupam para o jogo de domingo. Mas, pelo menos, já atrapalharam os planos de Leão. Como também não pode contar com o atacante Gioino e o volante Reinaldo, ambos se recuperando de contusão, o treinador não teve jogadores suficientes para fazer o treino coletivo. Assim, a definição do time ficou para os trabalhos na manhã deste sábado.