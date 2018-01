Sem jogadores, Fla suspende treino O técnico Cuca teve nesta segunda-feira um pequeno exemplo das dificuldades que encontrará para levar o Flamengo às vitórias. No treino realizado pela manhã na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, o treinador se viu obrigado a encerrar as atividades porque os atacantes Marcos Denner e Alessandro se machucaram e não havia opções no elenco para substituí-los - o grupo é reduzido. Marcos Denner, por exemplo, vai desfalcar o Flamengo no confronto de estréia da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o River, do Piauí, fora de casa. Ele sentiu dores na coxa direita e, de imediato, foi vetado pelos médicos do clube. Se não bastasse essa ausência, que atrapalhou o plano do técnico Cuca de escalar três atacantes, Alessandro voltou a torcer o tornozelo direito e é dúvida. Caso o ex-jogador do Fluminense não tenha condições de jogo, Bruno formará dupla de ataque com Dimba. Para o lugar de Marcos Denner, Júnior foi o escolhido. Assim, o meio-de-campo rubro-negro será formado por Da Silva, Jônatas, Júnior e Zinho. "Espero um bom jogo. Mas peço paciência à torcida porque o trabalho não é simples. A saída de bola ainda está muito lenta e, assim, não vai ter sucesso nos contra-ataques", explicou o estreante Cuca. NEGOCIAÇÃO - O treinador disse nesta segunda-feira, por telefone, que o zagueiro Luciano, do Criciúma, interessa ao Flamengo. O jogador, de 26 anos, é um dos nomes indicados por ele à diretoria rubro-negra. "É um bom jogador e está na minha lista de reforços".