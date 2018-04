Sem jogar há 40 dias, Willian é relacionado pelo Cruzeiro para semifinal O Cruzeiro terá uma novidade importante no banco de reservas no clássico contra o América-MG, neste sábado, às 16h20, pela semifinal do Campeonato Mineiro. Sem atuar há 40 dias, o atacante Willian está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e foi relacionado pelo técnico Deivid. No Independência, entretanto, vai ficar como opção para o segundo tempo.