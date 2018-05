Sem jogar há cinco meses, Wagner está perto de acerto com o Corinthians

O Corinthians deve acertar nos próximos dias a terceira contratação para a próxima temporada. As conversas com o meia Wagner avançaram nos últimos dias e o jogador aguarda apenas a resolução de detalhes burocráticos para fazer exames médicos e assinar contrato com a equipe. Sem jogar há cinco meses, a ideia é que o atleta inicie os treinamentos ainda neste ano.

Wagner jogou pela última vez no dia 18 de junho pelo Tianjin Teda. Depois, foi cortado da lista dos inscritos na Liga Chinesa por excesso de estrangeiros na equipe. Nesta temporada, ele fez apenas 11 jogos. A comissão técnica do Corinthians quer fazer um trabalho com ele semelhante ao adotado com o atacante Jô, que também só poderá jogar em 2017, mas já treina com os novos companheiros, visando um melhor condicionamento físico.

O jogador tem conversa com dirigentes do Corinthians há algumas semanas, mas as negociações evoluíram consideravelmente nos últimos dias. O problema é que ele tenta rescindir contrato com o clube chinês, com quem tem contrato até o meio do ano que vem. O meia alega que tem treinado separadamente dos demais companheiros, por isso gostaria de deixar o clube.

Para evitar problemas com o Tianjin, o Corinthians não vai autorizar o jogador a treinar no CT Joaquim Grava antes de ter toda a situação definida. O temor é que o clube chinês possa alegar aliciamento do time brasileiro, o que causaria punições impostas pela Fifa.

O Corinthians já tem dois reforços certos para a próxima temporada. Os atacantes Jô, que estava sem clube, e Luidy, que disputa a Série B pelo CRB.