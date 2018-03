Sem jogar há mais de um ano, Vilson reaparece nos treinos do Corinthians

Os meias Jadson e Marquinhos Gabriel voltaram aos treinos nesta quinta-feira no Corinthians, mas a maior surpresa ficou para a presença do zagueiro Vilson entre os atletas que foram para o gramado no CT Joaquim Grava. O defensor, que não joga desde 2016, está recuperado de duas cirurgias no joelho esquerdo que o tirou dos gramados durante todo o ano passado, mas ainda não tem previsão para voltar a jogar.

Quanto a Jadson, ele foi desfalque na partida contra o Deportivo Lara, na quarta-feira por causa de dores na coxa direita, mas treinou normalmente nesta quinta. Com isso, ele deve retornar ao time na partida contra o Bragantino, domingo, pelo Paulistão.

Em relação a Marquinhos Gabriel, ele está recuperado de uma lesão no joelho direito, que ocorreu no dia 17 de fevereiro. O jogador ainda precisará ficar mais um período fora do time, para readquirir ritmo de jogo.

Os titulares ficaram na academia fazendo recuperação física, inclusive Cássio, que reclamou de dores no quadril na partida contra o Deportivo Lara. A tendência é que ele não seja problema para o jogo de domingo.

O Corinthians ainda anunciou duas trocas na lista dos inscritos no Campeonato Paulista. Saíram Yago e Camacho, negociados com Botafogo e Atlético-PR, respectivamente, e entraram Marllon e Matheus Matias. Assim, ambos podem ficar como opção no banco de reservas diante do Bragantino.