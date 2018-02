Sem jogar, Javier Mascherano deseja deixar o West Ham O volante argentino Javier Mascherano parece que se arrependeu de ter trocado o Corinthians pelo West Ham, junto com Carlitos Tevez, no final de agosto do ano passado. Pouco mais de quatro meses depois e de ter jogado pouco pela equipe de Londres no Campeonato Inglês, o jogador já está pedindo para sair do clube. "Tenho que sair daqui. Não posso ficar mais tempo no West Ham nesta situação, sem jogar. Na minha idade (22 anos), me estagnarei se não jogar", explicou. Na entrevista que concedeu para o canal britânico BBC, Mascherano reclamou que não estão dando oportunidade para ele mostrar seu futebol. "Vim à Inglaterra para jogar bem, mas não me deram as oportunidades necessárias para mostrar o que posso fazer", comentou o volante. Desde que chegou ao West Ham, o argentino já teve dois treinadores - Alan Pardew, que foi demitido no início de dezembro, e Alan Curbishley. Desde 22 de outubro, quando teve um incidente com um jogador do Tottenham na derrota de seu time, Mascherano só jogou seis minutos. Pouco antes do Natal, a imprensa italiana informou que a Juventus de Turim, atualmente na Série B, estaria disposta a pagar cerca de oito milhões de euros pelo volante agora em janeiro, quando foi reaberta a janela para negociações internacionais. Outros clubes interessados no argentino seriam o Liverpool e o Zaragoza, da Espanha.