Sem jogos em fevereiro, seleção brasileira segue em 2º no ranking da Fifa

Às vésperas da disputa dos amistosos de março das seleções nacionais, a Fifa divulgou nesta quinta-feira a atualização mensal do seu ranking sem novidades de peso. A lista continua sendo liderada pela Alemanha, que soma 1.609 pontos e continua sendo seguida pelo Brasil, o segundo colocado, com 1.489.

+ Seleção brasileira terá academia moderna em preparação para a Copa

+ Del Nero aumenta pressão para fazer de Caboclo seu sucessor na CBF

+ Tite se esquiva de pergunta e evita polêmica envolvendo dirigentes da CBF

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Fifa, entre a divulgação da lista de fevereiro e a de março, foram disputados apenas dois amistosos internacionais. E essa calmaria se refletiu no seu ranking. Assim, logo atrás de Alemanha e Brasil, permanecem as seleções de Portugal, terceira colocada com 1.360 pontos, a Argentina, na quarta posição, com 1.359, e a Bélgica, em quinto lugar, com 1.337.

A Polônia ascendeu um posto e agora ocupa a sexta colocação, compartilhada com a Espanha, ambas com 1.228 pontos. Essa subida foi a única alteração no Top 20 da lista em março e deixa a seleção polonesa a apenas uma posição de alcançar o seu melhor desempenho histórico no ranking da Fifa.

A relação dos dez primeiros colocados do ranking da Fifa é completado, em ordem, por Suíça, com 1.197 pontos, França, com 1.185, e Chile, com 1.161. O México, na 17ª posição, lidera as equipes da Concacaf. A Tunísia, em 23º lugar, continua sendo a melhor seleção africana, enquanto o Irã, na 33ª colocação, é a mais bem posicionada equipe da Ásia.

Esse marasmo deverá ser alterado na atualização de abril do ranking, prevista para ser divulgada no dia 12, quando diversos amistosos terão sido disputados. Um dos destaques será o reencontro entre Alemanha e Brasil, em 27 de março, em Berlim. Antes, no dia 23, a seleção vai enfrentar a Rússia, em Moscou. A equipe anfitriã da Copa do Mundo está apenas na 63ª posição na lista.

Confira a classificação atualizada do ranking da Fifa:

1º - Alemanha, 1.609 pontos

2º - Brasil, 1.489

3º - Portugal, 1.360

4º - Argentina, 1.359

5º - Bélgica, 1.337

6º - Polônia, 1.228

6º - Espanha, 1.228

8º - Suíça, 1.197

9º - França, 1.185

10º - Chile, 1.161

11º - Peru, 1.128

12º - Dinamarca, 1.108

13º - Colômbia, 1.106

14º - Itália, 1.062

15º - Croácia, 1.053

16º - Inglaterra, 1.047

17º - México, 1.038

18º - Islândia, 1.026

19º - Suécia, 1.002

20º - País de Gales, 984