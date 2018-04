Sem jogos na semana, Corinthians deve ter só Clayson como desfalque

Depois de encarar uma maratona de 12 jogos em 34 dias, o Corinthians terá uma semana livre, sem jogos, ao contrário do rival, Palmeiras. A parada na tabela servirá para o técnico Fábio Carille deixar o elenco 100% de suas condições físicas para tentar reverter a situação e conquistar o título do Campeonato Paulista.

+ Pedrinho pede sequência de jogos para aguentar 90 minutos

+ Carille tem três candidatos para a vaga de Clayson no Corinthians

O treinador tem tido dificuldades para escalar a equipe justamente por causa de questões físicas. Muitos jogadores têm reclamado de dores musculares e cansaço. Para o primeiro jogo contra o Palmeiras, por exemplo, Emerson Sheik e Maycon chegaram a ser dúvidas por causa de questões físicas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O meia Jadson, por exemplo, ficou no banco de reservas por estar voltando de lesão e não ter condições de aguentar muito tempo de jogo. Para o segundo jogo, domingo que vem, ele deve iniciar a partida.

A última vez que o Corinthians teve mais que três dias para se preparar para um jogo, foi justamente no intervalo dos confrontos com o Red Bull e Palmeiras, quando teve cinco dias de intervalo, no fim de fevereiro.

A folga na tabela fez também com que o time tivesse pela primeira vez na temporada dois dias de folga. Após o clássico, no sábado, os atletas tiveram o domingo e terão a segunda-feira de descanso e só retornam as atividades na terça-feira à tarde, no CT Joaquim Grava.

Já o Palmeiras, antes de pensar no clássico, terá que enfrentar o Alianza Lima nesta terça-feira, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores.