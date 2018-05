Sem Juan, Inter aposta em Ernando contra o Cuiabá pela Copa do Brasil

PORTO ALEGRE - O zagueiro Juan vai desfalcar o Internacional na partida desta quinta-feira com o Cuiabá, às 19h30, na Arena Pantanal, válida pela Copa do Brasil. Com desgaste muscular, o veterano não participou do treinamento desta quarta-feira e nem viajou com o restante do grupo dirigido por Abel Braga.

O treinador do Inter, aliás, já definiu o substituto de Juan para o duelo em Cuiabá. Ernando ganhará uma chance entre os titulares e formará a dupla de zaga com Paulão no jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil.

Apesar dessa troca, Abel manterá a base do time que empatou por 2 a 2 com o Botafogo no último domingo, no Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com apenas mais duas alterações - os retornos de Gilberto, na lateral direita, e de Alex, no meio-de-campo.

Assim, o Inter vai enfrentar o Cuiabá com a seguinte escalação: Dida; Gilberto, Paulão, Ernando e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alex, Alan Patrick e D''Alessandro; Rafael Moura.