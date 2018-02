Sem Julio Cesar e com time mesclado, Flamengo vence o Bonsucesso em jogo-treino

Sem o goleiro Julio Cesar, que treinou pela segunda vez nesta quarta-feira em sua volta ao Flamengo após 14 anos, o time carioca venceu o Bonsucesso por 1 a 0 em jogo-treino realizado no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. O atacante Geuvânio, após assistência de Rafael Vaz, fez o único gol da atividade.

Dividido em quatro tempos de 25 minutos, boa parte jogo-treino foi fechado à imprensa. No final, quando os portões foram abertos, estavam em campo alguns jogadores titulares como o volante colombiano Cuellar e outros jovens que vêm jogando no Campeonato Carioca - exemplo do atacante Lucas Silva.

"O time teve um começo bom defensivamente. Mas o mérito não é só da defesa. Caminho certo, mas temos muito a evoluir. Mas de primeiro momento, time está bem ali atrás", disse o zagueiro Rhodolfo, em entrevista coletiva logo após o jogo-treino.

O zagueiro também falou sobre o centroavante Henrique Dourado, que não joga mais pelo Fluminense e tem acerto encaminhado para defender o Flamengo. "Preocupa defesa, sabemos que é goleador. Tem boa cabeçada, bate bem pênalti. Se vier para cá, vai ser muito bem recebido, é um jogador de muita qualidade", disse Rhodolfo.

Se uns estão chegando, outros devem sair. O centroavante Felipe Vizeu participou do começo do jogo-treino e deixou o CT mais cedo. Ele deve viajar à Itália nos próximos dias para fazer exames e assinar o contrato com a Udinese, que deixará o jogador emprestado à equipe rubro-negra até junho.