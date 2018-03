Sem justificativa, governo russo eleva orçamento para Copa de 2018

Sem apresentar justificativa oficial, o governo da Rússia decidiu elevar em US$ 325 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) a sua participação no orçamento total da Copa do Mundo de 2018. Com este aporte, o orçamento vai alcançar o valor de US$ 10,8 bilhões (equivalente a R$ 33,7 bilhões).

O valor de US$ 325 milhões sairá totalmente de um fundo federal, fazendo com que os gastos do governo alcancem 55% do orçamento geral da Copa. A elevação dos custos do grande evento surpreende porque acontece justamente quando os organizadores anunciavam tentativas de reduzir os gastos.

De acordo com documento oficial, no qual consta a elevação do orçamento, os novos gastos serão dirigidos para a construção ou reforma de estruturas ligadas à Copa, sem especificar quais projetos específicos receberão os investimentos. O comitê organizador do Mundial da Rússia não comentou a elevação dos gastos.