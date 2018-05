Sem Kaká e Cristiano Ronaldo, Real bate Valencia

Com dois gols, o argentino Higuaín foi o destaque da equipe madrilenha, que com o resultado segue na vice-liderança da competição, com 34 pontos, contra 39 do Barcelona, que venceu o Espanyol por 1 a 0, também neste sábado. O Real, porém, tem um jogo a menos na competição.

Os cinco gols da partida entre Real e Valencia saíram apenas no segundo tempo. Higuaín abriu o placar aos nove minutos da etapa, após aproveitar o cruzamento de Benzema. Em seguida, porém, o time da casa empatou com um gol de cabeça de Villa.

Após o gol, o Real Madrid manteve a carga ofensiva e voltou a desempatar, mais uma vez com Higuaín, após receber passe do brasileiro Marcelo, aos 20 minutos. Mas, em uma repetição do que ocorreu após o primeiro gol do confronto, o Valencia voltou a empatar em seguida, agora com Joaquím balançando as redes.

E, quando parecia que o jogo ficaria no empate, o Real Madrid garantiu a vitória aos 37 minutos. Depois de uma cobrança de falta de Xabi Alonso, Garay, de costas para o gol, cabeceou para decretar o 3 a 2.

Além dos confrontos envolvendo Barcelona e Real Madrid, o Athletic Bilbao venceu o Zaragoza por 2 a 1, fora de casa, no outro confronto deste sábado pela rodada do Espanhol.