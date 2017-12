Sem Kaká, Rojas quer um ?meia talentoso? Com a saída de Kaká e as ausências seguidas de Ricardinho, fizeram Rojas reclamar depois da partida contra o Cricuíma. Ele admitiu que o São Paulo está carente. Precisa de um meia talentoso. ?Estou sem aquele jogador que possa deixar os atacantes na cara do gol. Um atleta que alimente o ataque. O Kaká saiu e o Ricardinho não está podendo jogar. Isso está prejudicando a nossa equipe. Não vou negar?, dizia, preocupado. O treinador percebeu que a improvisação de Gustavo Nery na meia esquerda não está sendo suficiente. Contra o Fortaleza ele deverá deslocar Fábio Simplício para a lateral no lugar de Leonardo, suspenso, e colocar Aílton no meio. ?Eu tenho de buscar opções. O São Paulo não pode deixar mais escapar pontos porque a briga pela liderança do Brasileiro está cada vez mais forte?, reconhece Rojas. Pelo planejamento do São Paulo, a vitória diante do Fortaleza, um dos times mais fracos do Brasileiro, é considerada obrigação. Luís Fabiano e Júlio Santos continuam suspensos e não poderão atuar quarta-feira, no Ceará.