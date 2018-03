Sem Keirrison, Palmeiras foca na renovação de Kléber

Diante da indefinição do caso Keirrison, a diretoria vai concentrar esforços na renovação do empréstimo do atacante Kléber, que expira no dia 1º de agosto. O vice-presidente Gilberto Cipullo disse nesta quinta que as conversas com o Dínamo de Kiev, clube ao qual o atacante é vinculado, começam na semana que vem. A idéia é tentar convencê-los a deixar Kléber no Palmeiras até dezembro. "Há uma cláusula de renovação automática no empréstimo dele até o fim do ano, desde que o Dínamo não o chame de volta", disse Cipullo. E é aí que mora o problema. Kléber contou semana passada que recebeu um telefonema dos dirigentes do Dínamo o chamando de volta para disputar a Copa dos Campeões da Europa no segundo semestre. O atacante disse que, se pudesse, ficaria no Palmeiras. "Mas não depende de mim." O Verdão pagou R$ 600 mil pelo empréstimo de Kléber até agosto. Precisaria pagar mais R$ 600 mil para estender o vínculo até dezembro. "Mas só isso não basta. É preciso que o Dínamo não o chame de volta", disse Cipullo. No contrato de empréstimo há um valor para o Palmeiras comprá-lo em definitivo. "Mas o valor é muito alto", lamentou o gerente de futebol Toninho Cecílio, sem revelar a quantia. KEIRRISON Cipullo garantiu que não desistiu da contratação do atacante de 19 anos, revelação do Campeonato Paranaense. "As negociações estão em aberto." O Coritiba recusou todas as propostas feitas pelo Palmeiras e pela Traffic até o momento e diz que Keirrison vai enfrentar o Verdão domingo, na estréia dos dois times no Brasileiro, no Couto Pereira. "Pelo regulamento, ele pode fazer até seis jogos antes de se transferir", lembrou Toninho.