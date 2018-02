Sem laterais, Grêmio vai improvisar Líder isolado do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, com quatro pontos, o Grêmio terá que improvisar os laterais diante da Portuguesa, sábado à tarde, no Canindé. Como o lateral-esquerdo Escalona e seu reserva Raone cumprirão suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Mano Menezes deverá improvisar o meia Gláuber na posição. O zagueiro Domingos retorna de suspensão mas os meias Anderson e Marcelo Costa continuam em tratamento médico e ainda são dúvidas. NÁUTICO - O zagueiro Marcelo Ramos, o volante Tozo e o atacante Paulo Matos voltam a ter condição de clássico contra o Santa Cruz, no próximo sábado, após cumprirem suspensão na rodada passada, contra a Portuguesa. Assim, o técnico Roberto Cavalo não terá nenhum desfalque para montar o time mas pretende manter a escalação escondida. O Náutico soma três pontos, ocupando a vice-liderança. SANTA CRUZ - O técnico Givanildo Oliveira terá com a volta do volante Neto, que cumpriu suspensão no empate de 1 a 1 com o Grêmio, todos os jogadores em condições de jogo para o clássico contra o Náutico. Mas, assim como o rival, o treinador faz mistério quanto a formação do time. A dúvida principal é sobre a o meio de campo, setor onde os meias Rosembrick, Leonardo e Lecheva disputam duas vagas. O Santa Cruz, com um ponto, é o lanterna do quadrangular.