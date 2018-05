Sem Leandro Almeida, Palmeiras inscreve 30 atletas na Libertadores

O Palmeiras inscreveu no último domingo 30 jogadores para a disputa da segunda fase da Copa Libertadores e nesta segunda-feira a lista foi divulgada pelo site da Confederação Sul-Americana de Futebol. As novidades são Nathan, Victor Luis e Cleiton Xavier e as ausências são Leandro Almeida e Rodrigo.

Leandro Almeida parecia ser o primeiro substituto da dupla Edu Dracena e Vitor Hugo, mas após falha grosseira diante do São Bento, o homem de confiança do técnico Marcelo Oliveira perdeu espaço e não foi sequer relacionado para o jogo contra o Linense. A tendência é que ele seja negociado. Quanto a Rodrigo, contratado em janeiro, não foi inscrito no estadual por estar se recuperando de uma lesão.

Com Leandro Almeida em baixa, Nathan, que estava de malas prontas para jogar no Bahia, acabou ficando e pode ser aproveitado na competição continental.

Por outro lado, Cleiton Xavier, recuperado de lesão muscular na panturrilha direita, não foi inscrito no estadual, mas pode atuar na Libertadores. Outra novidade é Victor Luis, que também parecia ser carta fora do baralho, mas fica como opção para a lateral-esquerda.

O fato curioso é que Gabriel Jesus usará a camisa 12, que pertencia ao goleiro Marcos e desde sua aposentadoria, nenhum outro jogador utilizou o número com a camisa alviverde.

Veja a lista dos inscritos do Palmeiras para a Libertadores

Goleiros:

1- Fernando Prass

25 - Vagner

24 - Vinicius Silvestre

Laterais:

2 - Lucas

22 - João Pedro

11 - Zé Roberto

6 - Egídio

16 - Victor Luis

Zagueiros:

4 - Vitor Hugo

3 - Edu Dracena

13 - Roger Carvalho

23 - Thiago Martins

15 - Nathan

Volantes:

5 - Arouca

17 - Jean

18 - Gabriel

26 - Matheus Sales

21 - Thiago Santos

Meias:

10 - Cleiton Xavier

20 - Allione

27 - Robinho

28 - Moisés

30 - Régis

Atacantes:

7 - Dudu

8 - Barrios

9 - Cristaldo

12 - Gabriel Jesus

14 - Erik

19 - Rafael Marques

29 - Alecsandro