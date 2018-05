Sem Leonardo Silva, Erazo pode fazer estreia no Atlético-MG pela Sul-Minas-Rio

No entanto, a estreia do ex-jogador do Grêmio pode não acontecer se a sua documentação não for regularizada nesta sexta-feira. Caso o equatoriano não possa jogar, Tiago deverá fazer a dupla de zaga com Edcarlos. Com dores musculares, o lateral-direito Patric foi poupado do treinamento desta quinta.

Na atividade, Diego Aguirre escalou a equipe titular com Victor; Marcos Rocha, Erazo, Edcarlos e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Dátolo e Luan; Hyuri e Lucas Pratto. Quem voltou ao time titular foi Luan, recuperado de tendinite no joelho direito.