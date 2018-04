Sem lesão, Cleiton Xavier vai jogar no clássico

O meia Cleiton Xavier está liberado para disputar o clássico de domingo, contra o Corinthians, no Pacaembu. Na noite de quarta-feira, durante a vitória sobre o Monte Azul, ele deixou o campo com dores na coxa direita, preocupando os médicos do Palmeiras. Mas o exame nesta quinta não apontou nenhuma lesão.

"Fizemos exames de ultrassonografia e ele não tem nenhuma lesão. Na verdade, o Cleiton deixou a partida em razão de uma cãibra e, felizmente, foi apenas isso", afirmou o médico do Palmeiras, Otávio Vilhena. Assim, o meia poderá defender o time normalmente no clássico contra o Corinthians.

Apesar da liberação de Cleiton Xavier, o Palmeiras teve uma notícia ruim nesta quinta-feira. O lateral-esquerdo Gabriel Silva, que tinha feito sua estreia no time principal do Palmeiras na noite de quarta, sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda. E, com isso, ele deve ficar cerca de 30 dias em tratamento.

Outros dois jogadores podem desfalcar o Palmeiras no clássico por causa de problemas médicos. O meia Diego Souza sente dores na coxa esquerda, enquanto o goleiro Marcos sofreu uma torção no tornozelo esquerdo. Já o zagueiro Léo está praticamente recuperado das dores na coxa direita e deve jogar no domingo.