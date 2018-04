Sem lesão, Fred vai jogar pelo Fluminense no domingo

Assim, ficou comprovado que Fred sofreu apenas um trauma no dedão do pé direito quando chutou o campo. Agora, Fred vai realizar tratamento intensivo, com aplicação de gelo. A expectativa é de que o atacante tenha condições de participar do treinamento do Fluminense, na manhã deste sábado, no campo da Portuguesa, na Ilha do Governador.

A liberação de Fred é uma boa notícia para o técnico Cuca, que já sofre com as contusões de jogadores do Fluminense no início da temporada. O treinador já não pode contar com os zagueiros Digão e Dalton, que estão entregues ao departamento médico do clube.