Sem lesão grave, Edmilson deve reforçar Vasco em final

RIO - Artilheiro do Campeonato Carioca, o atacante Edmilson deixou o gramado mais cedo na primeira partida da final contra o Flamengo. O atacante sentiu a coxa esquerda, foi substituído pelo jovem Thalles e causou preocupação na equipe. Mas, nesta terça-feira, um exame demonstrou que a lesão não é grave e o jogador deverá estar à disposição para a finalíssima.

O Vasco irá monitorar a situação de Edmilson até a véspera da partida. Com a semana cheia para treinos, o clube deverá poupar o atacante, reforçando o trabalho de fisioterapia. Além de ser o artilheiro da competição, a presença do atacante é fundamental devido à expulsão de Everton Costa no primeiro jogo.

Nesta terça-feira, apenas os reservas trabalharam no gramado do São Januário. O técnico Adilson Batista comandou a atividade, enquanto que os titulares apenas realizaram trabalhos físicos na academia do clube.