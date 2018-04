Sem lesão grave, Hernanes se recupera bem após susto

ROMA - Depois de levar um grande susto na vitória por 2 a 1 com a Juventus, na última terça-feira, em Roma, no jogo que levou a Lazio para a final da Copa da Itália, o meia Hernanes passa bem depois de ter dado entrado em um hospital da capital italiana por causa da pancada que levou na cabeça no confronto.

O brasileiro chocou o seu rosto contra o de um adversário numa bola aérea e caiu desacordado no gramado. Sangrando, ele foi imobilizado e retirado do campo, sendo substituído em seguida aos 17 minutos do segundo tempo.

Por meio de nota publicada em seu site oficial nesta quarta-feira, a Lazio confirmou que o jogador chegou a perder a consciência e, após um primeiro atendimento no Estádio Olímpico de Roma, foi levado ao Hospital Agostino Gemelli, onde foi submetido a uma tomografia no crânio e outra na região cervical. Os exames não apontaram nenhuma lesão grave, informou o clube italiano, que apenas destacou que foi preciso fazer suturas no queixo e na têmpora esquerda do atleta.

Com isso, o jogador deverá ganhar alta do hospital ainda nesta quarta-feira, após ficar em observação apenas por precaução, depois de uma avaliação clínica também descartar a possibilidade de problemas neurológicos decorrentes da pancada sofrida na última terça.

A Lazio se classificou para a decisão da Copa da Itália ao empatar por 1 a 1 com a Juventus, no duelo de ida da semifinal, em Turim, antes de fazer valer o fator campo no confronto de volta. Na final, a equipe romana pegará quem levar a melhor no mata-mata entre Roma e Inter de Milão, no dia 17 de abril. No duelo de ida, na capital italiana, o time da casa ganhou por 2 a 1.