Sem lesão grave, Lodeiro volta ao Botafogo na semifinal O técnico Oswaldo de Oliveira ficou satisfeito em saber que a lesão muscular na coxa esquerda de Lodeiro não é grave. Com isso, o meia uruguaio tem a expectativa de retornar para a disputa das semifinais da Taça Rio, no próximo fim de semana. No entanto, Lodeiro será desfalque contra o Volta Redonda, domingo, e o Sobradinho, na quinta-feira, pela Copa do Brasil.