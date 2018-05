Sem lesão grave, Sturridge pode reforçar o Liverpool

LIVERPOOL - Na briga pelo seu primeiro título inglês desde 1990, o Liverpool deu uma importante notícia a seu torcedor nesta quarta-feira. Depois de deixar o duelo contra o Manchester City, domingo passado, lesionado, o atacante Daniel Sturridge passou por exames que não diagnosticaram nenhum problema grave. Com isso, ele deve estar em campo no domingo diante do Norwich, pelo Campeonato Inglês.

Sturridge precisou ser substituído aos 21 minutos do segundo tempo da emocionante vitória por 3 a 2 diante do City e imediatamente se tornou uma preocupação para o técnico Brendan Rodgers. Os exames detectaram, no entanto, apenas uma leve distensão na coxa, que não deve tornar o jogador desfalque para o Liverpool.

Sturridge é o segundo na tabela de artilheiros do Campeonato Inglês, com 20 gols, nove atrás de seu companheiro de Liverpool Luis Suárez, que lidera com 29 gols. Fazendo grande campanha, a equipe está na ponta da tabela, com 75 pontos, dois à frente do vice-líder Chelsea.