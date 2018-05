Sem Lewandowski, Polônia sofre para empatar com a Eslovênia em casa

Sem contar com o atacante Robert Lewandowski, seu principal jogador, a seleção da Polônia sofreu para empatar com a Eslovênia por 1 a 1, nesta segunda-feira, em Wroclaw. O jogador do Bayern de Munique foi liberado pela comissão técnica após a vitória sobre a Romênia por 3 a 0, em rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Com dificuldades diante da modesta equipe eslovena, a Polônia levou o gol aos 24 minutos de jogo. Após cobrança de falta da esquerda, Mevlja se antecipou à defesa e marcou um belo gol, num chute de bate-pronto, quase na pequena área.

O time polonês só conseguiu arrancar o empate aos 34 minutos da segunda etapa. Em rápida jogada pela direita, Blaszczykowski cruzou rasteiro na área e Teodorczyk só escorou para as redes, selando o empate.

As duas seleções europeias encerraram a temporada 2016 nesta segunda-feira. As equipes só voltam a campo para jogos oficiais em março do próximo ano, pelas Eliminatórias Europeias do Mundial de 2018.