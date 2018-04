Sem liberar jogadores, Felipão adia apresentação no Rio de Janeiro

MADRI - Luiz Felipe Scolari decidiu adiar a apresentação dos jogadores da seleção brasileira em um dia, após enfrentar dificuldade para liberar os atletas em conversas com seus clubes, na Europa. O grupo agora terá que se apresentar no dia 28, terça-feira da próxima semana, no Rio de Janeiro.

"Optamos por esta alteração para contarmos com o maior número de jogadores, o que deve ser algo em torno de 15 atletas", justificou o coordenador Carlos Alberto Parreira, em visita à Barcelona. No clube catalão, conversaram com o presidente Sandro Rosell, com o diretor e ex-goleiro Zubizarreta e o técnico Tito Vilanova.

Felipão e Parreira viajaram para a Europa na quinta-feira com o objetivo de negociar com os clubes a liberação dos jogadores para o período de preparação antes da Copa das Confederações, que terá início no dia 15 de junho. Antes da competição, a seleção fará dois amistosos, contra Inglaterra e França, nos dias 2 e 9.

No fim de semana, a dupla assistiu à final da Copa do Rei, em Madri. O campeão Atlético conta com o brasileiro Filipe Luis, convocado por Felipão, no elenco. "Está sendo uma semana muito proveitosa aqui na Europa. Conseguimos acompanhar o desempenho de alguns convocados e também tivemos boas conversas com os clubes", declarou o técnico.

Da Espanha, Felipão e Parreira seguirão para Paris, onde encontrarão dirigentes do Paris Saint-Germain, dos convocados Lucas e Thiago Silva. O périplo pela Europa será encerrado no próximo sábado. Eles voltarão ao Brasil após assistirem à final da Liga dos Campeões, entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique.