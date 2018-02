Sem líderes, sete jogos completam rodada da Série A-2 Sem a presença dos primeiros colocados Portuguesa, União São João e Rio Preto, que atuaram no sábado, a tarde de domingo promete muitas emoções pela Série A-2 do Campeonato Paulista. Sete jogos, todos a partir das 16 horas, fecham a 17.ª rodada, com alguns times brigando pela classificação e outros para sair da zona do rebaixamento. O duelo mais esperado acontecerá no Estádio Martins Pereira, onde o São José, com 25 pontos, recebe o Guarani, com 24 pontos e que venceu seus últimos quatro jogos. Este confronto deve reunir um bom público. O Mirassol, com 22 pontos, recebe o Botafogo, com 24 pontos e na zona de classificação. Animado pela vitória sobre a líder Portuguesa, por 2 a 1, o Bandeirante, com 24 pontos, enfrenta em casa a Portuguesa Santista, com 19 pontos e tentando ainda buscar uma vaga. Brigando para subir na tabela, a Internacional, com 21 pontos, recebe o Palmeiras B, que tem 15 pontos e está ameaçado pelo rebaixamento. Três jogos envolvem times do bloco intermediário. O Comercial, com 19, recebe em Ribeirão Preto, o Taquaritinga, com 22. O XV de Jaú, com 16 pontos e na zona de rebaixamento, tenta segurar o Oeste, com 23. O duelo dos desesperados acontece em Osvaldo Cruz, onde o time da casa, lanterna, com 11 pontos, enfrenta o Taubaté, que tem 16. Confira os jogos da 17.ª rodada da Série A-2 do Paulista: Internacional x Palmeiras B Bandeirante x Portuguesa Santista Comercial x Taquaritinga XV de Jaú x Oeste Mirassol x Botafogo Osvaldo Cruz x Taubaté São José x Guarani