Sem Liedson, Sporting vence com dois gols de Yannick Djaló O atacante do Sporting Yannick Djaló recebeu uma difícil missão na abertura da 21.ª rodada do Campeonato Português: Substituir Liedson, que foi expulso na partida contra o União de Leiria e pegou dois jogos de suspensão. O atacante reserva deu conta do recado e marcou dois gols na vitória do seu time, em casa, por 3 a 1, contra o Estrela Amadora. Com a vitória, os anfitriões seguem na terceira colocação com 43 pontos, enquanto os visitantes permanecem em 12.º, com 24. O Sporting abriu o placar com João Moutinho aos 39 minutos do primeiro tempo. Nani fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área, o atacante ganhou a disputa com o goleiro Paulo Lopes, se livrou de NDiaye e mandou para as redes. Os donos da casa começaram o segundo tempo em ritmo alucinante e marcaram dois gols em cinco minutos. Aos três minutos Veloso deu um excelente passe para Yannick Djaló, que ganhou na corrida de Amoreirinha e ampliou para o Sporting. Três minutos depois, o atacante apareceu novamente pela direita e bateu cruzado, marcando seu segundo gol na partida e o terceiro do Sporting. Aos 40 minutos, Moses descontou para o Estrela Amadora, fechando o placar em 3 a 1. Em outro jogo deste sábado, o Belenenses venceu o Nacional, em casa, por 2 a 0 e divide agora a quarta colocação com o Braga, com 31 pontos. Os gols da vitória foram marcados por Pedro e Dady. Com a derrota, os visitantes permanecem com 28 pontos e caem para a oitava colocação.