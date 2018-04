Sem Love entre titulares, Palmeiras goleia o Taubaté

O Palmeiras deu mais um sinal neste domingo de que não deverá seguir com Vágner Love na temporada de 2010. No primeiro jogo-treino do ano, o atacante ficou na reserva no primeiro tempo do duelo em que o time do Palestra Itália goleou o Taubaté por 4 a 0, em Atibaia, no interior de São Paulo.

Vágner Love foi escalado pelo técnico Muricy Ramalho apenas na etapa final do jogo-treino, que teve o atacante Robert, com dois gols, como principal destaque. Diego Souza e Anselmo completaram o marcador.

Muricy escalou o Palmeiras na etapa inicial com a seguinte formação: Marcos; Figueroa, Danilo, Léo e Pablo Armero; Pierre, Márcio Araújo, Deyvid Sacconi e Cleiton Xavier; Diego Souza e Robert. Na etapa final, armou a equipe com: Deola; Anselmo, Pedro, Danilo (Léo) e Wendel; Sandro Silva, Souza, João Arthur (Marquinhos) e William; Daniel (Nádson) e Vágner Love.

O zagueiro Maurício Ramos, o volante Edmílson, o lateral-esquerdo Eduardo e o atacante Lenny, que realizaram apenas atividades físicas, foram poupados do jogo-treino.

Após o jogo-treino, Muricy aprovou o desempenho da sua equipe contra o Taubaté. "Gostei da movimentação dos homens de frente e da pegada e determinação dos jogadores. Mesmo debaixo de muito sol e calor, o time correu muito e não desistiu de uma jogada sequer. Isso é legal em se tratando de um jogo-treino", afirmou Muricy ao site oficial do Palmeiras.

Robert, por sua vez, festejou a sua boa atuação. "Conseguimos tocar bem a bola, com rapidez e sem errar muitos passes. É um indício que a equipe está entrosada e pode melhorar muito mais com a sequência das partidas. Os dois gols que eu marquei foram uma consequência do bom toque de bola do time. Estava bem posicionado e é claro que é legal começar bem o ano", disse.