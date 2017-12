Sem Luan, Diego Aguirre arma Atlético-MG com cinco meias e Pratto isolado

Pelo que explicou a assessoria de imprensa do Atlético-MG, Luan fez atividades físicas na academia e está vetado para o confronto contra o Flamengo. Carlos, outro que poderia atuar como parceiro de Pratto, treinava no time reserva quando sofreu um entorse no tornozelo direito. Já Thiago Ribeiro, que também disputa vaga no ataque, trabalhou normalmente entre os reservas.

Como o Atlético-MG não perdeu nenhum titular na comparação com o time que foi vice-campeão brasileiro no ano passado, a base da equipe é a mesma. Se repetir a escalação do treino tático desta segunda, o Atlético pega o Flamengo no Mineirão com: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Dátolo, Giovanni Augusto e Patric; Lucas Pratto.

O atacante Hyuri e o meia equatoriano Cazares ainda não podem estrear, porque a janela de transferências internacionais abre apenas na quinta-feira e eles chegam, respectivamente, da China e da Argentina.