Sem Lucas, Osvaldo assume nova responsabilidade no São Paulo

SÃO PAULO - A negociação para contratar o chileno Eduardo Vargas fracassou e o presidente Juvenal Juvêncio já disse que não tem um "Plano B". Assim, o São Paulo vai começar 2013 com apenas um atacante com característica de jogar pelas pontas. Osvaldo já fazia essa função na temporada passada, sendo inclusive um dos destaques da equipe, mas antes tinha ao seu lado a companhia de Lucas. Sem o craque, que se transferiu para o Paris Saint-Germain, aumentou a responsabilidade sobre o ex-jogador do Ceará.

Após fechar 2012 em grande fase, inclusive marcando gol na final da Copa Sul-Americana, contra o Tigre, Osvaldo agora comemora a chance de realizar pré-temporada. De acordo com ele, esta é a primeira vez em quatro anos que começa o ano treinando normalmente com os companheiros de clube.

"Desde 2008 eu não participava de uma pré-temporada com a minha equipe. Negociações com clubes e lesões me deixaram afastado dos treinamentos com o grupo durante esses quatro anos. A comissão técnica fez um ótimo trabalho, nos preparando bem física e tecnicamente para as competições que temos pela frente. Estou me sentindo muito bem, só um pouco ansioso para começar a jogar", comentou Osvaldo, que chegou ao São Paulo há um ano.

O jogador, que vai manter a camisa 17 com a qual atuou em 2012, foi o destaque do São Paulo no primeiro jogo-treino do ano, marcando dois gols e dando duas assistências no 4 a 0 que os titulares fizeram contra o Barueri, num jogo que terminou em 9 a 1. Mas, nesta quarta, ele acompanhou o desempenho do time e foi mal num empate em 2 a 2 com o Red Bull, graças a dois gols dos reservas, na segunda etapa.

Para Osvaldo, porém, o resultado do último jogo-treino não tira o incentivo do time. "Temos tudo para fazer bonito este ano. No segundo jogo-treino, contra o Red Bull, tivemos um pouco mais de dificuldade, o adversário era mais experiente e entrosado que o anterior. Mas o grupo está no caminho certo, aos poucos vamos chegar aos cem por cento. Quero ajudar o time, estou trabalhando forte para isso."