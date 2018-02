Sem Luciano, Vila nova pega o Grêmio O Vila Nova aposta na marcação para surpreender o Grêmio, na sua estréia nesta quarta-feira na Copa do Brasil. A única lamentação do técnico Edson Gaúcho é que não poderá contar com dois jogadores: o meia Luciano (contundido), que será substituído por Robson, e o atacante Vando, substituído por Leonardo Manzi.