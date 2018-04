Sem Luís Fabiano, Sevilla fatura o Ramon de Carranza Mesmo sem contar com todos os seus titulares, como por exemplo os brasileiros Luís Fabiano e Renato, o Sevilla faturou neste sábado o título da 54.ª edição do Torneio Ramon de Carranza, em Cádiz, na Espanha. A conquista veio com uma vitória de 1 a 0 sobre o La Coruña. O gol do jogo foi marcado por Escudé, aos 36 minutos do segundo tempo.