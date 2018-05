Sem Luís Fabiano, Sevilla vence e recupera 3.º lugar

A vitória deixou o Sevilla com 30 pontos, desbancando o Valencia, que perdeu para o Real Madrid no sábado, por 3 a 2, e permaneceu com 28 pontos. O próprio Real é o segundo colocado, somando 34 pontos, cinco a menos que o líder Barcelona, que tem um jogo a mais - a equipe catalã não joga mais pelo Espanhol em 2009, já que disputa o Mundial de Clubes da Fifa.

Além do bom resultado conquistado pelo Sevilla, o jogo em Gijón ficou marcado pelas confusões antes da partida. Em confronto entre torcedores do Sporting e do time visitante, 12 pessoas ficaram feridas, segunda a imprensa espanhola. Em campo, se não teve Luís Fabiano, a equipe de Sevilha contou com os brasileiros Renato e Adriano como titulares.

Ainda pela 14.ª rodada do Espanhol, o Villarreal conquistou mais uma vitória para se afastar de vez da zona de rebaixamento. Com o atacante Nilmar no banco de reservas, o time de Castellón venceu o Atlético de Madrid, por 2 a 1, de virada. O Mallorca derrotou o Osasuna por 1 a 0 e já aparece perto dos líderes, assim como o La Coruña, que empatou fora de casa com o Almería, por 1 a 1.

Completando a rodada, o lanterna Xerez perdeu por 3 a 2 para o Racing Santander. Outro a permanecer em situação complicada foi o Málaga, que empatou por 1 a 1 com o Valladolid e está em penúltimo na tabela. Já o Getafe venceu o Tenerife por 2 a 1 e já figura em oitavo, com 21 pontos.