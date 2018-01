Sem Luxemburgo, Real tenta recomeçar Vanderlei Luxemburgo já é passado no Real Madrid. Demitido no domingo, por telefone, o técnico brasileiro deixou o clube sem falar com a imprensa. E foi substituído por Juan Ramón López Caro, que veio do time B para comandar os galácticos. Luxemburgo assumiu o Real no final do ano passado e, depois de um bom começo, estava sendo muito pressionado ultimamente. Junto com ele, foi demitida toda a comissão técnica brasileira: Marcos Teixeira, Paulo Campos, Antonio Mello e Patricia Teixeira. Já sob o comando de López Caro, o Real embarcou nesta segunda-feira para a Grécia, onde enfrenta o Olympiakos nesta terça, pela Liga dos Campeões da Europa. ?Tomara que eu consiga aproveitar essa oportunidade?, disse o técnico interino. Técnico do time B do Real, López Caro foi chamado pela diretoria, assumiu provisoriamente a equipe principal e já estréia nesta terça. ?A vida pode mudar muito em 24 horas. Estou agradecido pela confiança do clube, mas sei da minha responsabilidade?, afirmou o substituto de Luxemburgo. Como o Real já está classificado para as oitavas-de-final de Liga dos Campeões, os principais jogadores do elenco foram poupados desse jogo na Grécia. Assim, López Caro terá que se virar sem Ronaldo, Casillas, Zidane, Beckham, Guti, Salgado, Helguera e Roberto Carlos. E ele tem apenas um treino para montar o time para sua estréia no cargo. ?Estamos vivendo um momento difícil e o time precisa do apoio de todos?, pediu López Caro, que não tem o emprego garantido - a diretoria do Real procura um novo técnico. ?Sei que minha continuidade não depende de mim.?