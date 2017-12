Sem Luxemburgo, Santos tenta retomar o bom caminho

Sem Vanderlei Luxemburgo, que se recupera de uma cirurgia, e desfalcado de Kleber e Maldonado, o Santos vai tentar a vitória diante do Juventude, neste domingo, às 18h10, em Caxias do Sul, para afastar o fantasma da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com quatro pontos - uma vitória, um empate e três derrotas - o bicampeão paulista está a apenas um ponto à frente do último colocado, o América-RN. Luxemburgo foi operado na sexta-feira à tarde, pois estava com uma apendicite aguda, e recebeu orientação do hospital para se manter em repouso até terça-feira. "Sou auxiliar do homem e estou aqui para qualquer emergência", disse Serginho Chulapa, que será o substituto de Luxemburgo no banco, devendo receber informações pelo rádio do outro auxiliar, Nei, que vai assistir ao jogo das tribunas, e até do técnico, por telefone. O interino deve escalar o time com três zagueiros - Adailton, Marcelo e Domingos - para compensar o enfraquecimento do meio-campo, em razão da saída de Zé Roberto e da ausência de Maldonado, que deve ter confirmada nesta segunda a convocação pelo Chile para a Copa América. Para o volante Rodrigo Souto, o melhor que os jogadores têm a fazer neste momento de transição é dividir a responsabilidade em campo, em vez de ficar lamentando a saída da Libertadores, a perda de Zé Roberto, o maior talento do time, e a ausência de outros titulares. "No futebol é assim: uns vêm e outros vão. Quem fica, tem que pensar no que é melhor para o grupo e por isso até a liderança tem que ser compartilhada na nova etapa que está começando." Alessandro, que jogou pelo Grêmio no ano passado, acredita que o Santos tem todas as condições para ganhar. "Dos últimos resultados, o único que me deixou frustrado foi a vitória por 2 a 0 do Grêmio, no Olímpico. A derrota contra o Internacional não pode ser analisada por causa do péssimo estado do gramado. Numa situação normal, poderíamos até ganhar. E é o que espero que aconteça domingo contra o Juventude, um time que marca muito e procura surpreender no contra-ataque." A novidade santista será a volta do goleiro Fábio Costa, que não jogou contra o Internacional em razão de uma conjuntivite. Com a entrada do terceiro zagueiro, Rodrigo Tabata deve voltar para o banco de reservas e no ataque será mantida a dupla Marcos Aurélio e Renatinho. JUVENTUDE x SANTOS Juventude - Michel Alves; Ricardo, Leonardo Silva, Cedrola e Márcio Azevedo; Marcão, Lauro, Beto e Bruno; Michel e Alex Alves. Técnico: Flávio Campos. Santos - Fábio Costa; Adailton, Marcelo e Domingos; Alessandro, Adriano, Rodrigo Souto, Cléber Santana e Carlinhos; Marcos Aurélio e Renatinho. Técnico: Serginho Chulapa. Árbitro - Willian Marcelo Souza Nery (RJ). Horário - 18h10. Local - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).