Sem Luxemburgo, Santos vence a segunda no Brasileirão

Mesmo desfalcado do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Santos não teve problemas para conquistar a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe santistas bateu o Juventude, por 2 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, pela sexta rodada. Com o resultado, o Santos chegou a sete pontos, superou o próprio Juventude e terminou a rodada fora da zona do rebaixamento. O time de Caxias do Sul ficou com os mesmos seis pontos e está na 15.ª posição. O Santos começou já dizendo a que veio. Logo no primeiro minuto, depois de uma disputa na entrada da área, a bola sobrou para Cleber Santana bater de primeira, no canto direito do goleiro Michel Alves para abrir o placar. Depois do gol, o Santos tocou a bola e pareceu poder marcar novamente assim que desejasse. Isto aconteceu ainda no primeiro tempo, aos 31, quando Adriano fez boa jogada pela direita e cruzou para o meio da área. Marcos Aurélio entrou pelo meio e desviou de pé direito. No segundo tempo, o Santos quase marcou novamente nos primeiros minutos. Cleber Santana bateu escanteio, a bola passou pela boca do gol e saiu do lado oposto, rente à trave. Estava fácil para o Santos, tanto que o time se deu ao luxo de tomar um grande susto. Aos 28, Ricardo cruzou da direita, Fábio Costa se atrapalhou com Eber na saída do gol e a bola sobrou limpa para Michel, que conseguiu perder o gol, sem goleiro e nem marcação na pequena área. Na próxima rodada, o Santos encara o clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro, no domingo. Na véspera, o Juventude enfrenta o Figueirense, novamente no Alfredo Jaconi. JUVENTUDE 0 x 2 SANTOS Juventude - Michel Alves; Ricardo, Leonardo Silva, Cedrola e Márcio Azevedo (Wescley); Marcão, Lauro , Beto e Bruno (Eber); Michel e Alex Alves (Cláudio ). Técnico: Flávio Campos. Santos - Fábio Costa; Alessandro , Adailton, Domingos e Carlinhos; Adriano , Rodrigo Souto, Cléber Santana e Pedrinho (Rodrigo Tabata); Marcos Aurélio (Marcelo) e Renatinho (Moraes). Técnico: Serginho Chulapa. Gols - Cleber Santana, a 1, e Marcos Aurélio, aos 31 minutos do primeiro tempo. Árbitro - Willian Marcelo Souza Nery (RJ) Renda e público - Não disponíveis Local -Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).