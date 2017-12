Sem Malcom, Lucca ganha chance e será titular no Corinthians

Com a iminente saída de Malcom para o Bordeaux, o técnico Tite mais uma vez precisa quebrar a cabeça para encontrar uma nova formação para o Corinthians. Ao menos na estreia do Campeonato Paulista, domingo, contra o XV de Piracicaba, o titular no Itaquerão deverá ser Lucca.

Talismã do Corinthians na reta final da campanha do título do Brasileirão do ano passado, Lucca deverá ter a oportunidade de iniciar o ano como titular. Isso por conta de mais uma saída importante. Malcom deve viajar ainda neste sábado para a França e, se tudo der certo, será anunciado em breve como reforço do Bordeaux.

Assim, o Corinthians que estreará no Campeonato Paulista terá somente cinco nomes que se firmaram entre os titulares do ano passado. Se confirmar a equipe que treinou neste sábado, Tite escalará no domingo: Cássio; Fagner, Felipe, Yago e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Rodriguinho e Danilo; Romero e Lucca.

Ainda esperando reforços, o Corinthians inscreveu 22 dos 28 atletas permitidos para o Campeonato Paulista. Destes, somente três não foram relacionados para o confronto diante do XV de Piracicaba: os novos contratados Willians e Guilherme, que ainda não estão regularizados, e o atacante Luciano, que segue se recuperando de lesão.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio, Walter e Matheus Vidotto.

Zagueiros: Felipe, Pedro Henrique, Vilson e Yago.

Laterais: Edílson, Fagner, Guilherme Arana e Uendel.

Volantes: Bruno Henrique, Elias e Maycon.

Meias: Danilo, Marlone e Rodriguinho.

Atacantes: Romero e Lucca.